Музей-заповедник "Архангельское" пригласил любителей джаза на концерты Бутмана

Живая музыка под открытым небом на фоне архитектурных ансамблей. В музее -заповеднике “Архангельское” проходит XI Международный фестиваль “Jazzовые сезоны".

Работают две сцены: десятки исполнителей, в том числе из-за рубежа, исполняют зажигательные хиты, и разные популярные песни в джазовой обработке.

В первый день фестиваля выступили знаменитые Gipsy Kings из Франции. Сегодня гостей также ждут сюрпризы. Ярким событием станет симфонический спектакль по произведению Сергея Прокофьева. Это часть новой программы Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана.

"Здесь замечательное место для того, чтобы люди пришли в выходные дни - посмотрели, послушали замечательную музыку. Великолепные солисты, великолепные артисты будут выступать на нашем фестивале. Мы очень гордимся этими музыкантами. Так что всё соединилось: любовь к джазу публики, любовь к джазу артистов, которые у нас выступают, ну и всё отношение к культуре в нашей стране - это всё сейчас на самом высочайшем мировом уровне", - говорит Игорь Бутман.