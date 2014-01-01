В Крыму созрели нектарины итальянской селекции

В Крыму в разгаре сбор урожая нектаринов. Наряду с персиками и сливами это одна из самых распространенных косточковых культур, которые выращивают на полуострове. Несмотря на то, что рекорда местные аграрии в этом году не ждут из-за весенних заморозков, но зато жаркое лето делает плоды особенно сладкими.

Ветви деревьев ломятся от тяжести плодов: созрел инжирный нектарин - продукт итальянской селекции. Сочные тёмно-бордовые фрукты с каждым днем набирают сахар, словно десертный виноград.

Сергей Цюрукало, агроном: "Сорт "платимун", его преимущество - высокая урожайность. Мы с вами видим, все ветки залиты буквально этим урожаем. Красивый товарный вид, очень хорошая плотность данного сорта, что позволяет ему долго лежать в холодильнике - до полугода".

Сначала плоды срывают с нижнего яруса веток, чтобы их не повредила техника. Урожай с верхушки будут собирать с помощью подъёмной платформы. Деревья здесь высокие, словно пирамидки, и стройные – посадка максимально плотная, это интенсивный сад.

Ярослав Михайлов, генеральный директор агропромышленного предприятия: "У нас интенсивный сад, у нас 1600 деревьев на гектар, формировка -веретено. Для того, чтобы деревья в такой формировке были устойчивые, устанавливается шпалера".

Нектарин - не только вкусный, но и загадочный. Учёные до сих пор спорят – то ли это подвид персика, то ли гибрид с китайской сливой. Именно Поднебесная - родина фрукта, там первые упоминания о голоплодном или восковом персике появились ещё четыре тысячи лет назад. В XVII веке деревья попали в Англию, где они и получили свое нынешнее название – напиток Богов или нектарин. Оттуда растение стало распространяться по Европе, а сейчас набирает популярность у крымских аграриев.

Нектарины отличаются от персиков не только внешностью, но и стойкостью к механическим повреждениям. Кожура - толстая, мякоть плотная, так что они не давятся под собственным весом даже в глубоких ящиках и, конечно, выдерживают перемещение с серьёзной тряской.

С 2014 площадь садов косточковых культур в Крыму увеличилась на 30%. Помогают постоянные государственные и региональные субсидии. Черешня, слива, персик - аграрии закладывают порядка 900 гектаров новых насаждений ежегодно. Фрукты в основном везут в торговые сети материковой части России. Правда урожайность в этом сезоне будет ниже, чем обычно, погода подвела.

Денис Кратюк, министр сельского хозяйства Крыма: "Виной этому два фактора, которые мы не смогли обойти. Один из них - ранние весенние заморозки. И ещё знойная погода с аномальными температурами, которые не фиксировались около 50 лет. Урожайность, по моим планам, будет снижена на 24−27%, если мы говорим о всей косточковой группе в целом".

Чтобы сохранить сочность плодов, фермеры увеличили полив вдвое. Но есть и плюсы – палящее солнце делает фрукты только слаще.