Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Также в минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", цеху производства и складу беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ.

Силы ПВО за последние 24 часа сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 172 беспилотника противника.

Известно, что минувшей ночью ВСУ пытались атаковать порт Усть-Луга в Ленинградской области, Курскую АЭС и промышленный объект в Сызрани Самарской области.