В Молдавии отмечают 81-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

В Молдавии сегодня отмечают годовщину освобождения от фашистской оккупации. Несмотря на попытки властей переписать историю и стереть память о героическом советском прошлом, на марш в Кишинёве вышли тысячи людей, сообщает "ТВ Центр".

Сторонники оппозиционных партий, общественники и жители столицы прошли колонной по центральным улицам к мемориалу "Вечность". Память павших почтили минутой молчания. К Вечному огню выстроилась очередь из желающих возложить цветы.

А вот власти о подвиге Красной армии, в рядах которой воевали 400 тысяч молдаван, не вспомнили. Официальный Кишинёв пытается отменить всё советское. Под запретом - георгиевские ленты, отмечать День Победы в стране опасно. Зато устанавливают памятники румынским солдатам - союзникам нацистов. Факты о пытках, концлагерях и десятках тысяч замученных сограждан замалчивают.