Собянин назвал причину происшествия в Центральном детском магазине

Причиной взрыва в детском магазине на Лубянке стала техническая неисправность оборудования. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр выразил соболезнования близким погибшего и добавил, что московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим, а следственные органы устанавливают причину происшествия.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Центральном детском магазине в Москве. На третьем этаже магазина взорвался баллон с гелием. Частично разрушены навесной потолок и другие лёгкие конструкции.