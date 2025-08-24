Панде Катюше подарили на день рождения торт из бамбука

Праздничный торт изо льда и бамбука получила на свой день рождения панда Катюша, живущая в Московском зоопарке. Сегодня ей исполнилось два года, сообщает РИА Новости.

День рождения панды начали широко отмечать ещё в начале этой недели. Сегодня же медведю подарили торт и домик из бамбука и листьев.

"Я уверена, что ей наш подарок понравится. Он сделан из бамбука, льда, батата, зерновых культур, яблока - всё, что она любит", - рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Катюша не стала скромничать и вышла к гостям из внутреннего вольера, чтобы получить поздравления и подарки. В праздничной программе приняла участие делегация китайского посольства.