Путин отправится в Китай с четырёхдневным визитом

Владимир Путин на следующей неделе отправится в Китай. Президент пробудет в Поднебесной четыре дня, сообщила программа "Вести" телеканала "Россия-1" в своём Telegram-канале.

Во время визита запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Также Путин примет участие в саммите ШОС, он пройдёт в городе Тяньцзине.

Глава России примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Владимир Путин был в Китае в мае прошлого года, тогда государственный визит продлился два дня. Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию в мае этого года, его визит был приурочен к празднованию 80-летия Великой Победы.