Между Россией и Украиной прошёл очередной обмен пленными по формуле "146 на 146". Об этом сообщили в Минобороны.

В Россию, помимо военных, вернутся восемь мирных жителей Курской области. Их незаконно удерживали на Украине.

Пока что российские военнослужащие и жители курского приграничья находятся в Беларуси. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Через некоторое время они будут доставлены на территорию России.

Известно, что посреднические усилия в процедуре обмена пленными с Киевом оказали Объединённые Арабские Эмираты.