Российская система ПВО сбила 21 украинский дрон в ночь на 25 августа

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила новую серию попыток киевского режима ударить по территории нашей страны беспилотниками. Об этом рассказали утром понедельника, 25 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, с 23:00 мск 24 августа до 7:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

При этом семь дронов было сбито над территорией Смоленской области, шесть — над Брянской областью, по три аппарата — над Орловской областью и Московским регионом (в том числе два БПЛА, летевших на Москву), по одному — над Калужской и Тверской областями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России предпринимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами украинских националистов по российским городам — в Москве понимают, с какой опасностью имеют дело.

Тем временем в Белгородской области в тестовом режиме запустили новую систему оповещения населения об атаках украинских беспилотников. Соответствующее решение было принято для того, чтобы устранить путаницу — прежде сигналы тревоги при ракетной опасности и атаках БПЛА звучали одинаково.