На Солнце произошла 16-минутная вспышка

Сегодня на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени Фёдорова, вспышка продлилась 16 минут.

Сейчас продолжается вторжение в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов. Пока что они не превышают фоновые значения.

Обычно вспышки приводят к выбросу плазмы из тела Солнца. На Земле они вызывают магнитные бури.

В такие дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.