Начинается проверка привязанных к "Госуслугам" телефонных номеров

В России начнут проверять телефонные номера, привязанные к порталу "Госуслуги". Речь идёт о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций. О предстоящей проверке говорится в утверждённом правительством плане мероприятий.

В случае, если прикреплённый к порталу телефонный номер уже не принадлежит человеку, то его будут откреплять от учётной записи. Это делается для защиты от мошенников.

Накануне стало известно, что только в Москве с начала этого года зарегистрировано более 20 тысяч человек, которых обманули телефонные мошенники. У всех жертв были похищены денежные средства.

На прошлой неделе мошенники вынудили московскую пенсионерку продать четыре квартиры и отдать им деньги. 78-летняя женщина полгода общалась с аферистами и в итоге потеряла недвижимость на сумму более 50 миллионов рублей.