Россия признаёт Владимира Зеленского де-факто главой режима и готова с ним встретиться в этом качестве. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом глава российской дипломатии уточнил, что по украинской конституции Зеленский нелегитимен.

Также Лавров не считает встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского целесообразной, если она будет сосредоточена на воображаемом эффекте, который, как выразился министр, создают шоумены.

"Встречаться для того, чтобы у Зеленского была ещё одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории, тем самым бросая вызов президенту США Дональду Трампу и другим американским коллегам", - сказал Лавров.

Он также указал, что Украина имеет право на существование при условии, если отпустит людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре. Министр в очередной раз подчеркнул, что по гарантиям безопасности вокруг украинского урегулирования необходим консенсус, учитывающий базовые интересы России.

Говоря о военных преступлениях Киева, Лавров сказал, что фактов целенаправленных ударов ВСУ по российским гражданским объектам предостаточно. Россия же, в свою очередь, никогда не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Трамп ставит своей целью организацию встречи Путина и Зеленского. При этом сам он не планирует участвовать в этой встрече. Россия не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной на высшем уровне, но для этого сначала должны быть созданы соответствующие условия.