На Курилах пропала большая группа туристов

Десять человек пропали на острове Итуруп. Гид и девять туристок ещё накануне планировали подняться на вулкан Баранского, но поздно вечером перестали выходить на связь.

Группа не была зарегистрирована, поэтому её точный маршрут неизвестен. Пропавших искали весь день 24 августа, но безуспешно. Работу спасателей осложняют неблагоприятные погодные условия: на острове низкая облачность и густой туман, видимость не превышает пяти метров.

С наступлением темноты поиски приостановили до утра. По факту пропажи людей возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".