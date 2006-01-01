В Минске проводили в последний путь Ярослава Евдокимова

В Минске простились с Ярославом Евдокимовым. Прощание с исполнителем хита "Фантазёр" прошло в одном из ритуальных залов белорусской столицы. Артиста похоронили в почётном секторе кладбища "Лесное", сообщает ТАСС.

Ярослав Евдокимов умер 22 августа. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала онкологическое заболевание.

Ярослав Евдокимов - советский, белорусский и российский эстрадный певец. В 1987 году ему присвоено звание народного артиста Белорусской ССР, в 2006 году - заслуженного артиста России.

Известность и популярность Евдокимову принесла песня "Фантазёр", он также исполнял такие композиции как "Только ночь", "Колодец", "Майский вальс", "Калины куст" и другие.