Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новые попытки киевского режима ударить по нашей стране беспилотниками. Об этом рассказали в пятницу, 29 августа, в Министерстве обороны России.

Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что с полуночи до 6:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом 18 БПЛА сбили над территорией Брянской области, десять — над Крымом, девять — над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

Запад игнорирует атаки украинских националистов на мирные объекты и гражданскую инфраструктуру в России, но ответными действиями бойцов ВС России возмущается. Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании, чтобы высказать свое недовольство ночными ударами российской армии по Киеву и пригороду.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.