Лукашенко похвастался отменным здоровьем

Александр Лукашенко заявил, что у него нет проблем со здоровьем. Президент Беларуси развеял слухи о том, что он тяжело болен.

Глава страны готов опубликовать данные своего медобследования. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили", - не таясь рассказал Лукашенко и признался, что со здоровьем у него всё нормально.

Белорусские журналисты отметили, что президент впервые публично рассказал о своём медицинском обследовании.