В Ивановской области выберут лучшего механика-водителя "Ярса"

В российских ракетных войсках стратегического назначения определяют лучшего механика-водителя автономной пусковой установки "Ярс".

В Ивановской области на протяжении недели навыки филигранного вождения покажут сразу несколько финалистов. Они прошли жесткий отбор на предыдущих этапах конкурса и теперь демонстрируют свои навыки на специальном автодроме - вождение пусковых установок по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, а также условно зараженного участка местности.

Кроме того, участникам предстоит выполнить нормативы по физической и огневой подготовке.