Мощный тайфун обрушился на побережье китайского острова Хайнань

Мощный тайфун "Кадзики" обрушился на южное побережье китайского острова Хайнань.

Шквалистый ветер с порывами до 40 метров в секунду валил деревья и переворачивал автомобили. В регионе был объявлен высший уровень опасности, эвакуированы 20 тысяч человек. В курортном городе Санья приостановлено движение транспорта, закрыты учреждения.

Из-за нелетной погоды и переноса авиарейсов многие туристы, в том числе наши соотечественники, не успели вылететь домой - их расселили в гостиницы. По данным синоптиков, в ближайшие часы стихия отступит и они смогут покинуть Китай.

Сейчас тайфун постепенно движется в сторону Вьетнама, и его сила ослабевает.