Найдена группа туристов, пропавших на острове Итуруп

Найдена группа туристов, пропавших более суток назад в районе вулкана Баранского на острове Итуруп.

Спасатели обнаружили всех десятерых человек утром 25 августа. Вертолет доставит их на площадку санавиации в Курильске. По первичному осмотру, никто из туристов в медпомощи не нуждается.

Уже известно, что группа не была зарегистрирована в МЧС, а гид не имел достаточного опыта для работы в этом регионе. Несколько дней люди шли по маршруту под проливным дождем и потеряли ориентацию, когда на остров опустился сильный туман. Сигнальный костер не смогли развести из-за сырости, пояснил гид. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

11-дневный тур на Курильские острова, который купили туристы, стоил 121 тысячу рублей.