Минобороны представило отличившихся на СВО бойцов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии ефрейтор Юрий Овечкин, сопровождая транспорт, который вез на передовую боеприпасы для тяжелых огнеметных систем, заметил приближение вражеских дронов и уничтожил их меткими выстрелами из штатного оружия. Снаряды были вовремя доставлены на позиции.

Гвардии младший сержант Сергей Пироженко с товарищами попал под массированный артобстрел ВСУ. Несмотря на ранение, Сергей смог оказать первую помощь пострадавшим сослуживцам и эвакуировал их в безопасный район, чем спас жизни наших военнослужащих.