"БАРСы" группировки войск "Днепр" получили госнаграды

Государственные награды получили бойцы "БАРСов" группировки войск "Днепр", особо отличившиеся при выполнении задач в зоне СВО.

Ордена Мужества, медали "За отвагу", "Жукова", "За храбрость", "За спасение погибавших", а также медаль Луки Крымского и ведомственные знаки отличия "Воин-доброволец" вручены представителям сразу четырех отрядов.

Наши "БАРСы" срывают атаки и ротацию неприятеля на линии боевого соприкосновения, уничтожают опорники и технику врага и участвуют в наступлении российских войск на всех направлениях.