Российские Вооруженные силы продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. Приходят сообщения, что ночью несколько взрывов прогремели в Сумах. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Черниговской областях. А в Днепропетровской накануне подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Филия. На всех участках фронта ВСУ несут большие потери.

В зоне ответственности "Южной" группировки войск экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дисклокации противника. Удар был нанесен бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение цели, и Су-34 вернулся на аэродром базирования.

Мотострелки группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Штурмовики продвигались малыми группами. На подходе к населенному пункту зачистили лесополосы, уничтожив вражеские огневые точки.

На красноармейском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-К" группировки "Центр" поразил пункт управления дронами ВСУ. Координаты поступили от разведки. Наши беспилотники засекли позиции неприятеля в лесополосе. Артиллеристы оперативно выдвинулись к передовой и серией точных выстрелов уничтожили цели. Удар нанесли 152 -миллиметровыми снарядами с расстояния свыше 30 километров.