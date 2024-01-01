Это очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 146 на 146. Транспортник Ил-76 совершил посадку на территории одного из подмосковных аэродромов. В этот раз посреднические усилия гуманитарного характера также оказали Объединенные Арабские Эмираты.

На стоянке уже готовы автобусы. Дежурят скорые. И вот аппарели самолета опустились, наши солдаты выходят на родную землю с российскими флагами в руках.

Устали все и физически, и морально. Вот только в глазах каждого - радость. Главная мечта оказаться дома сбылась. Они сразу спешат связаться с родными. О судьбе некоторых бойцов родственники не знали несколько месяцев. Впрочем, многие смогли сообщить о себе еще в Беларуси, где и произошел обмен.

В Россию, помимо военных, вернулись и восемь мирных жителей Курской области, которых незаконно удерживали на Украине. Большинство - пожилые.

"Во время нападения на Курскую область в 2024-м всушники задержали мирных жителей, стариков, пенсионеров. Предложили "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на Украину. Прошло уже 3 месяца, жителей Курской области не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей. Россия ведет мучительный торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. По разным данным, осталось еще более 20 человек", - сообщил помощник президента Владимир Мединский.

Также глава нашей переговорной группы отметил, что Киев вновь "отбирал" военнопленных для обмена. На этот раз из 1000 человек, от которых ранее отказался. Причем "обменный фонд" Украины приближается к нулю, в то время как у нас остаются еще тысячи пленных солдат ВСУ.

Сразу по прилете наших военнослужащих доставили в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.