Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Не пора ли проявить смелость и признаться в своих чувствах? Хороший момент поговорить о том, что важно, или развеять наконец авние сомнения.

Тельцы

Тот самый день, когда любое дело спорится. Марс придает смелости, чтобы действовать решительно, а Луна помогает найти лучшие варианты. Идеально!

Близнецы

Творчество, дети, отпуск или мечты о нем – ваши темы. Попробуйте что-то новое, что заставит вас улыбнуться или снова почувствовать себя ребенком.

Раки

День отлично подходит для совместных дел. Будь то приготовление нового блюда, настольные игры или просто вечер воспоминаний за семейным альбомом.

Львы

Если давно хотели попробовать новый маршрут, записаться на тест-драйв автомобиля или оформить нужные бумаги, звезды подмигивают: не откладывайте!

Девы

Сегодня легко направить деньги в правильное русло – и это заслуга планет. Самое время закрыть долги или составить план, чтобы финансы работали на вас.

Весы

Луна и Марс в вашем знаке сегодня словно персональные стилисты: они подсказывают и вдохновляют. Позвольте себе сиять - и мир ответит тем же.

Скорпионы

Если сомневаетесь - остановитесь, вдохните и дайте себе минуту. Сегодня интуиция работает как радар, указывая правильный путь в отношениях.

Стрельцы

День пропитан дружеской энергией и веселым настроением. Общение подарит новые идеи и, возможно, романтичную искру с кем-то очень милым.

Козероги

Марс дает смелость говорить что думаешь. Сегодня можно не бояться предложить что-то новое любимому человеку или обсудить совместные планы.

Водолеи

Любовь витает в воздухе, как легкий аромат ускользающего лета. Отличное время для романтического ужина или просто откровенного разговора.

Рыбы

Август шепчет: "Замедлись и побалуй себя". Прогулка у моря, любимое мороженое или просто вечер в компании близкого человека подарят чувство лёгкости.