У застрявшей на пике Победы россиянки появился шанс спастись

К месту на пике Победы, где застряла россиянка Наталья Наговицына, направят дрон, если позволят погодные условия. Об этом в воскресенье, 24 августа, рассказали в Федерации альпинизма России.

Там уточнили, что аппарат проведет съемку — возможно, удастся точно выяснить, жива ли еще женщина, которая с 12 августа находится на склоне с переломом ноги.

Как рассказала Telegram-каналу Baza член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, 25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. Если при отправке дрона Наговицына подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Организовала это частная компания.

Однако по состоянию на утро понедельника, 25 августа, отправка дрона к предполагаемому месту нахождения Натальи Наговициной на пике Победы была отложена из-за непогоды. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Киргизии пояснили, что на гребне возник очень сильный ветер — назвать сроки запуска дрона пока нет возможности, сообщает ТАСС.

Покорение высоких гор сопряжено с огромными трудностями и риском для здоровья и жизни. Ранее пятеро российских альпинистов, пропавших без вести во время попытки совершить восхождение на гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми. Спасатели предполагают, что погибшие сорвались с высоты 7600 метров.

Между тем власти Непала ведут расследование в отношении британской группы альпинистов, совершивших ускоренное восхождение на Эверест — им удалось подняться на вершину Эвереста всего за пять дней (в обычных условиях восхождение занимает около двух месяцев). Для облегчения акклиматизации изобретательные альпинисты применили ксенон, не уведомив об этом непальских чиновников.