Посол Китая раскрыл детали саммита ШОС с участием Путина

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае станет наиболее масштабным со времени основания ШОС. Такое заявление сделал в понедельник, 25 августа, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что в мероприятии примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители десятка международных организаций.

Лидеры стран, входящих в этот формат, обсудят на саммите торговлю, научно-технические инновации, безопасность и учреждение Банка развития ШОС, рассказал Чжан Ханьхуэй.

Наряду с этим политики поговорят про укрепление сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, взаимосвязанности, цифровой экономики и "зеленых" технологий, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин отправится в Китай на четыре дня. Во время визита запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Также политик примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Между тем китайские власти накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества выдали порцию завуалированной критики в адрес Соединенных Штатов. В Пекине заявили, что "определенная страна" ставит собственные интересы выше интересов других государств и угрожает подобным подходом глобальной стабильности.