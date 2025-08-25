В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине

Принятие условий России поможет завершить конфликт на Украине в ближайшее время.

Такое мнение выразил зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу в беседе с РИА Новости.

Также поспособствует скорейшему прекращению войны сохранение нынешних темпов по урегулированию кризиса администрацией президента США Дональда Трампа.

"Но главное, чтобы Турция не теряла свой шанс как посредника, не теряла баланс", - заметил он.

Ясность по срокам завершения украинского конфликта будет внесена в ближайшие две недели, предположил политик.