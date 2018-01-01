Ослепший актер Роман Попов продает дом, чтобы вылечиться от рака

Недавно у Романа Попова случился судорожный приступ. Выяснилось, что спустя семь лет к артисту вернулся рак. Сейчас заболевание осложнилось потерей зрения на один глаз и серьезным ухудшением зрения на другой, а также частичной потерей слуха.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" супруга Романа Попова Юлия сообщила, что опухоль неоперабельна, поэтому артист пробовал лечиться таблетками, которые привозили ему из-за рубежа. Одна баночка на месяц обошлась актеру в 850 тысяч рублей и не помогла. Первый курс химиотерапии Попов тоже проходил в платной клинике.

"Первый залив химии мы делали в частной клинике, а сейчас решается вопрос, можно ли это делать бесплатно. Первый залив стоил 230 тысяч. Все, что было заработано за последние пять лет, вкладывалось в дом, мы строили дом. Сейчас этот дом выставлен на продажу", - сообщила супруга Попова.

Также она рассказала о личностных изменениях, которые случились с актером после того, как выяснилось, что рак вернулся. "Опухоль мозга характерна тем, что человек теряет часть себя, как будто он больше погружен в себя. То есть он шутит и рассказывает какие-то истории, он активен, но иногда болит голова. Еще у него есть проблема с левой стороной, поскольку опухоль справа, это влияет на левую сторону, потихоньку отнимается, он хуже чувствует руку. Заметно, что человек очень болен", - констатировала жена артиста.

Напомним, в 2018 году у популярного актера обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман Попов долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.