Разбившаяся в аварии актриса Екатерина Семенова оказалась в инвалидном кресле

Актриса Екатерина Семенова стала новой гостьей шоу "Звезды сошлись". Свежий выпуск был посвящен болезням и ЧП у знаменитостей. Так, Семенова рассказала о том, как стала жертвой автомобильной аварии, в результате которой сломала обе ноги, при этом даже не почувствовав это!

Она вспомнила, как ДТП случилось во время ее возвращения из Казахстана в Россию. Екатерина Семенова ехала в Самару. Водитель машины заснул за рулем и лоб в лоб столкнулся на "встречке" с другой машиной.

"Я сидела сзади. Мы тогда часто летали, я купила такой гамак в самолет, я его вешала и клала на него ноги. Мы решили поспать немного, я повесила этот гамак. В аварии его разорвало, скорее всего, он мне ноги и сломал. Я проснулась и поняла, что это авария. Я сгруппировалась, было два удара. От машины ничего не осталось", - рассказала Екатерина.

Семенова подчеркнула, что у нее никогда не было переломов ног, поэтому в тот момент, чувствуя не особо сильную боль, решила, что отделалась просто ушибами, отказалась ехать в больницу, вместо этого отправившись в Москву.

"Меня посадили в инвалидное кресло, в Москве встретили, вывезли. Я пришла домой, родственники говорят: „Иди в травмпункт“. Я сама пришла туда", - подчеркнула актриса.

Там-то и выяснилось, что у Семеновой переломаны обе ноги. Скорая доставила ее в больницу, где актрисе наложили гипс.