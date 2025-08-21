Карта Украины в Белом доме, которая была размещена в Овальном кабинете во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, не отражает реального положения дел на фронте.

Она отражает только те победы, которые выгодны Западу. Это сделано для того, чтобы отчитаться перед гражданами США и ЕС для оправдания потерь, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"На самом деле все их контрнаступления очень быстро погашаются нашими подразделениями", - подчеркнул он.

Ранее о неточностях в карте Украины, размещенной в Овальном кабинете Белого дома, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что на ней указали, что под контролем России находится 73% территории Донецкой области, тогда как по данным Киева эта цифра составляет только 69%.