Россия и Китай поквитались с Соединенными Штатами неожиданно для американской стороны, преподав жесткий урок глобальной экономики. На это указывает китайское издание Baijiahao.

Решение Вашингтона поднять таможенные пошлины для огромного количества государств принесло не столько выгоду, сколько дополнительные проблемы для США. Это отчетливо видно на примере сои.

Как пишут китайские журналисты, Соединенные Штаты, являясь крупным производителем сои, сбывали соевые бобы преимущественно в КНР. Однако теперь китайские компании резко сократили объемы заказов. В США вот-вот наступит сезон сбора сои, а "на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай".

Американские аграрии в панике, сельскому хозяйству США грозят серьезные убытки. Зато может торжествовать Россия, нарастившая производство сои на Дальнем Востоке и практически удвоившая ее экспорт. В итоге "реальность ударила Трампа по лицу" этим "соевым трюком" (цитаты по АБН24).

Ранее Министерство иностранных дел КНР отреагировало на угрозы Соединенных Штатов обложить вторичными санкциями страны, продолжающие торговать с Россией. Официальный Пекин подчеркнул, что "принуждение и давление ничего не дадут".

При этом американские журналисты признали, что Россия одерживает победу в глобальной гонке за влияние в долгосрочной перспективе, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада — Москва "разыгрывает долгосрочную партию" лучше западных держав.