Раскрыта крупная схема торговли персональными данными россиян

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли работу одного из крупнейших в России сервисов, который продавал доступ к персональным данным россиян.

Задержан предполагаемый организатор схемы и его сообщник, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. При обысках были изъяты серверное оборудование с базами данных объемом свыше 25 тб, компьютеры, средства связи и документация.

Установлено, что вся информация о россиянах была собрана в результате утечек из различных структур. Ее незаконно использовали коммерческие организации, детективные и коллекторские агентства. Через веб-интерфейс и API они получали доступ к сервису по подписке – ее стоимость иногда могла превышать одного миллиона рублей в месяц. Интернет-ресурс предоставлял им анкеты с паспортными данными, сведениями о доходах, кредитной и другой информацией.

За свою противоправную деятельность злоумышленники получили свыше 66 миллионов рублей. Кроме того правоохранители выяснили, что мошенники похищали конфиденциальные сведения, чтобы затем похититель деньги у граждан.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании, сборе, передаче и хранении персональной информации. Задержанные находятся под стражей.