Задержан врио заместителя губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом рассказал в понедельник, 25 августа, глава региона Александр Хинштейн.

Как подчеркнул курский губернатор, задержание Базарова имеет отношение к его прежней работе в Белгородской области — там он также занимал пост заместителя главы региона, сообщает ТАСС.

В феврале Хинштейн писал в своем Telegram-канале, что Базаров — это "профессионал высокого класса", который "прошел большую школу", занимаясь вопросами благоустройства городского хозяйства, дорог, строительства. Курский губернатор поблагодарил белгородского коллегу, который "направил на укрепление нашей команды своего заместителя".

В апреле Хинштейн решил освятить свой кабинет, узнав, что его предшественнику Алексею Смирнову вменяют хищение более 1 миллиарда рублей бюджетных средств. Новый курский губернатор подчеркивал, что "сегодня как никогда важно служить людям, а не использовать власть для личного обогащения".