Сестра Жанны Фриске запустила болезнь и попала на операционный стол

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья снялась в новом выпуске шоу "Звезды сошлись". Она рассказала о несчастье, которое с ней случилось. Здоровье Фриске оказалось под угрозой, причем, по выражению самой Натальи, это случилось по "глупости".

Все началось с того, что Фриске подхватила ангину, однако подумала, что сможет справиться своими силами. В результате ей стало только хуже. Начались осложнения.

"Я всегда лечилась так: чай с малинкой и никаких антибиотиков. Три дня я пролежала с ангиной, поняла, что ночами начинаю задыхаться, отрыла рот и посмотрела, а у меня там ужас. У меня началась гнойная ангина, без антибиотиков тут уже не обойтись. Я пришла в поликлинику с температурой 39, мне прописали антибиотики, шесть дней я их пила. Все прошло, а через три недели у меня начинает болеть шея, опять температура", - рассказала Наталья.

Фриске приехала в больницу. Однако оттуда ее отправили в другое медучреждение. После обследования Наталья заметила, что медики засуетились и словно начали к чему-то готовиться. Оказалось, Фриске необходимо срочно сделать операцию.

"Я приехала, тут начинают катетеры ставить, к чему-то готовить. Я спрашиваю: „А к чему вы меня готовите?“ Они: „К экстренной операции“. Удалили гнойники и четыре лимфоузла распавшихся уже. Я недолечила эту ангину, поэтому она дала такое осложнение", - сообщила Фриске.

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции Наталья еще какое-то время проходила с повязкой на шее. Медики ее предупредили, что если в дальнейшем у нее также будет развиваться ангина, то, вероятно, понадобится удалять гланды.