На Курилах найдена группа туристов, пропавшая почти двое суток. Все подробности

Нулевая видимость, сутки без связи. Да и отсутствие должного опыта у инструктора сыграло не последнюю роль. Эту экскурсию на курильский остров Итуруп люди запомнят на всю жизнь. 10 человек заблудились в районе вулкана Баранского. Но даже развести сигнальный костер у них не получилось из-за сырости.

Поисковая операция началась в воскресенье утром. Но из-за густого тумана и дождя видимость не превышала 5 метров. Спасатели пешком обследовали территорию в 7 километров, но следов пропавших туристов не обнаружили. Службам пришлось ждать, пока распогодится, чтобы подключить авиацию.

Вопросов к организации тура много. На сайте, помимо ярких фотографий, указана привлекательная цена. 11-дневный тур по Курильским островам - всего 121 тысяча рублей, в то время как у конкурентов в несколько раз дороже. Валерия Федосова, который вел группу, называют опытным гидом. Но при этом группа не была официально зарегистрирована, как того требуют правила безопасности. Да и про опыт походов именно на Курилах - ни слова. По некоторым данным, на этот маршрут гид повел группу первый раз. Теперь организацию этой экскурсии во всех деталях изучает Следственный комитет.

Как отметили в правительстве региона, никто из участников группы не нуждается в медицинской помощи. И это можно назвать главным итогом похода.