В центре Новогеоргиевки один за другим детонируют снаряды. На улицах горят броневики и пикапы ВСУ. Во дворах взлетают на воздух замаскированные блиндажи. Спустя несколько часов штурм завершен. Бандеровцы потеряв около сотни человек убитыми и отступили. Бойцы группировки "Центр" уверенно закрепились в поселке. Отбили несколько контратак. А вскоре стало известно, что Новогеоргиевка и все лесополосы поблизости зачищены от противника. Одновременно российские триколоры и флаги боевых подразделений утром были развернуты в поселке Запорожское. Оно тоже полностью освобождено.

Новогеоргиевка, буквально следом - Филия. Поселки, встроенные в линию обороны ВСУ в Днепропетровской области, бандеровцы сдают один за другим. Уже как минимум шесть населенных пунктов в этой новой оперативной зоне - под контролем российских войск.

А это уже юг ДНР. Штурм Шахово. Небольшая деревня, которая находится ровно посередине между осажденными Красноармейском, Добропольем и Константиновкой. Запертые здесь бандеровцы окружены двойным кольцом.

Сегодня по националистам наносят массированные удары и реактивные установки, и многоцелевые истребители-бомбардировщики. И после таких атак, когда не только осколки, а еще и ударная волна от авиационных фугасов сносит все в радиусе 300 метров, остатки боевиков продержатся недолго.

Проблема для ВСУ еще и в том, что киевский генштаб вынужден постоянно передислоцировать силы. Вот и сегодня большую часть наемников и мобилизованных пришлось снимать с донецкого направления и экстренно перебрасывать на Харьковское. Все из-за того, что после массированной артподготовки наши штурмовики смогли прорваться в Соболевку. Она всего в 4 километрах от Купянска. То есть наступление на райцентр теперь идет еще и с северо -запада. Проще говоря, из той зоны, которая прежде была тыловой.