"Крымская Атлантида" приоткрывает свои тайны

Послание из прошлого: всего 4 строчки, 8 букв, но целая история! Этот осколок мраморной таблички позволил спустя более чем 40 лет раскопок подтвердить статус Акры. Не просто поселение. Город!

"Были государственная власть, магистраты и так далее. Потому что этот декрет - либо он поставлен в честь какого-то выдающегося гражданина города, либо какому-то божеству был посвящен, то есть в любом случае такие надписи ставились от имени всей городской общины", - отметил Сергей Соловьев, ведущий научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа.

Город-порт в южной точке Керченского пролива основали греческие колонисты в 6 веке до нашей эры. Он просуществовал практически 1000 лет, пока не превратился в крымскую Атлантиду. Оборонительные стены, жилые дома и гавань сейчас под водой на глубине до пяти метров.

Затоплена большая часть Акры - практически 80% городища. И море на этом не собирается останавливаться. За последние 15 лет работ на этом объекте береговая линия сократилась примерно на 10 метров. Памятник постепенно исчезает. Даже в неглубоком раскопе видно, как проступают грунтовые воды. Земля влажная, и даже 200-литровый пифос практически наполнен до краев.

В этом году ученые Государственного Эрмитажа и Института истории материальной культуры РАН исследуют наземную часть комплекса. Открыли остатки жилой застройки с большим двором и два переулка. Среди находок - части декора зданий, украшения, монеты и керамика с клеймами производителей. По ним можно установить торговые связи города.

Некоторые разбитые сосуды удается воссоздать на месте. Это помогает определить точную форму и сохранить предмет.

"Мы проводим полевую консервацию. Предмет склеивается на абразивный раствор, затем в музее уже проведут профессиональную реставрацию", - говорит Анна Покровская, старший научный сотрудник ИИМК РАН.

На территории античного жилища неожиданно обнаружили останки верблюда. Ученые пока не могут объяснять, откуда на берегу Черного моря вдруг появился корабль пустыни.

В этом сезоне археологи исследовали 100 квадратных метров древнего города. Каждый раскоп тщательно фиксируется, затем создается 3D-модель. В будущем ученые планируют создать из таких фрагментов общий план Акры. И таким образом сохранить этот город для истории. На случай, если он окончательно исчезнет, не выдержав натиска стихии.