Собянин сообщил о начале строительства путепровода через пути МЦД-2

В Москве начинается строительство путепровода через пути МЦД-2 от улицы 8 Марта до улицы Приорова, который соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. Об этом рассказал в понедельник, 25 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, в створе улицы Академика Ильюшина появится подземный переход. Через него пешеходы попадут к Тимирязевскому парку и станции Гражданская МЦД-2.

Запланированы реконструкция прилегающих дорог и строительство новых улиц. Там оборудуют остановочные павильоны, дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы.

Кроме того, в Москве реконструируют участок улицы Приорова на примыкании к улице Космонавта Волкова и построят транспортную одноуровневую круговую развязку на пересечении Большого Коптевского проезда и 2-го Амбулаторного проезда.

Все эти работы улучшат транспортное обслуживание Северного административного округа столицы, резюмировал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в двух районах столицы. В частности, сообщалось, что трамвайная линия на Угрешской улице будет продлена с организацией пересадки на станцию МЦК "Угрешская".

Полным ходом идет строительство важного автомобильного путепровода "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Рабочие подошли к важнейшему этапу — надвижке главной конструкции путепровода, которая соединит разделенные железной дорогой стороны. Шеститонную конструкцию перемещают всего за три часа, задействуя систему домкратов и балансиров.