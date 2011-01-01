В столице обновляют памятники архитектуры в стиле модерн и сталинского ампира

В Москве проходит масштабная реставрация памятников архитектуры.

В прошлом году отреставрировали 157 памятниками, а этом году завершатся работы еще на 150объектах культурного наследия. Среди них - доходный дом Бройдо и дом Лаврова на улице Остоженка, дом культуры "Строитель" на Измайловской площади, а также главные дома городских усадеб XVIII–XIX веков на улице Пречистенка и Тверском бульваре.

"Москва уделяет большое внимание возрождению и сохранению архитектурных памятников. С 2011 года благодаря масштабной программе было приведено в порядок свыше 2,3 тыс. памятников. За это время существенно снизилось количество аварийных зданий – сейчас их в столице всего 152, в то время как 14 лет назад их было 1325", - заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

У доходного дома Бройдо отреставрировали крышу, уже завершили отделку дворовых фасадов. У дома Лаврова на Остоженке также починили кровлю и фасады. Специалисты приведут в порядок стены, лепнину и фундамент, а на главном фасаде воссоздадут исторический балкон.

Дому культуры "Строитель" на Измайловской площади вернут первоначальный лепной декор из гипса и цемента. Рабочие приводят в порядок фасады, в частности возвращают им исторический цвет, а также реставрируют интерьеры

В двухэтажном главном доме городской усадьбы XVIII–XIX веков на улице Пречистенка сохранились исторические камины и печи, карнизы, лепные розетки, паркеты. Сейчас специалисты занимаются отделкой интерьеров.

У главного дома усадьбы Плохово – Осташевских – Полякова на Тверском бульваре провели противоаварийные работы: укрепили фундамент, разобрали обветшавшие конструкции кровли и стропильной системы, демонтировали поздние перегородки. Также рабочие очистили стены от старой краски и штукатурки, восстановили кирпичную кладку и вертикальную гидроизоляцию. Кроме того, отреставрировали сохранившийся и воссоздали утраченный декор, привели в порядок крышу, окна и двери.