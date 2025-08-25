Сергей Зверев сообщил о страшном горе: "Пришла похоронка"

В зоне СВО погиб второй племянник Сергея Зверева Игорь. Он ушел на фронт еще осенью 2022 года. Звездный стилист очень гордился родственником, который был награжден Орденом Жукова.

"Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996-го года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины – защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства", - подчеркнул Зверев.

Убитый горем парикмахер отметил, что только узнал страшную новость, поэтому не осведомлен обо всех обстоятельствах случившегося. "Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!" - констатировал именитый цирюльник.

Напомним, что за полгода это вторая смерть в семье Сергея Зверева. В феврале стало известно о гибели первого племянника звезды Андрея, который также был на СВО. Он отправился на фронт по мобилизации и погиб буквально за несколько дней до отпуска.

"Память и об Игоре, и об Андрее будет жить в наших сердцах вечно. Воины не умирают!" - заявил Сергей Зверев "МК".