Россиянам напомнили про новые правила в сфере труда и расчетов

С 1 сентября в России начнет действовать ряд изменений, которые касаются сферы труда, расчетов и бытовых ситуаций. Об этом предупредил в понедельник, 25 августа, депутат Государственной думы Алексей Говырин.

В частности, отметил парламентарий в интервью RT, вводится новые правила расчета оплаты ночных смен. Минимальная надбавка должна составлять не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.

Скорректирован порядок исчисления среднего заработка. В перечень выплат, которые обязательно учитываются при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий, включили премии, надбавки, стимулирующие выплаты. Особо оговорен порядок установлен для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия — это среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению.

В сфере обработки персональных данных вводятся сразу несколько новшеств. В частности, отныне компании обязаны по требованию Министерства цифрового развития и связи передавать обезличенные данные в государственную систему.

Устанавливаются новые фискальные реквизиты, поэтому в кассовом чеке магазины должны указывать данные о форме оплаты, идентификатор интернет-магазина или площадки при дистанционной торговле.

Ранее сообщалось, что осенью планируется корректировка окладов отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета. Рассчитывать на увеличение окладов на 7,6% могут работники здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, научных и архивных учреждений. Индексация ждет и представителей гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, если там предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Тем временем депутаты партии "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение Государственной думы поправки, предусматривающие обязанность работодателей премировать сотрудников, проработавших на одном месте более пяти лет, чтобы "поощрять тех, кто долго и качественно трудится".