Женщина пыталась подорвать здание ФСБ в Крыму с помощью иконы

Задержана 54-летняя жительница Волгоградской области, которую киевский режим обманом вовлек в террористическую деятельность. Об этом рассказали в понедельник, 25 августа, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Как сообщили в ведомстве, представитель Службы безопасности Украины позвонил женщине под видом следователя ФСБ и заявил, что включенный в список террористов украинец взял на ее имя кредит, а деньги перевел их на нужды Вооруженных сил Украины. Женщине, якобы чтобы избежать тюрьмы за спонсирование ВСУ, велели перевести по указанным реквизитам 3 миллиона рублей — их россиянка взяла в кредит.

Вслед за этим женщине приказали приехать в Крым и забрать у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Ее, по указанию куратора из Киева, женщина привезла на контрольно-пропускной пункт здания управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Там злоумышленницу задержали. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее в Федеральной службе безопасности России рассказали, что украинские спецслужбы и националистические группировки завербовали пятерых российских пенсионерок для совершения терактов. Пожилых женщин собирались превратить в "живые бомбы", чтобы заодно избавиться от свидетелей и не выплачивать обещанное им вознаграждение.

Также силовики задержали украинца, который планировал подорвать машину ветерана спецоперации в Великом Новгороде. До этого злоумышленник поджег два автомобиля с символикой СВО и собирал для врага данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса России.