Китай категорически отверг отправку своих миротворцев на Украину

Сообщения ряда средств массовой информации о том, что Китай якобы готов направить миротворческий контингент на Украину, не соответствуют действительности. Об этом объявил в понедельник, 25 августа, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Спикера внешнеполитического ведомства попросили высказаться о материале Welt о том, что Китай намеревается послать своих миротворцев на Украину. Однако чиновник опроверг эти сообщения.

Го Цзякунь отметил, что позиция Китая по украинскому кризису "последовательна и ясна", сообщает РИА Новости.

За полгода до этого спикер МИД Китая Го Цзякунь уже подчеркивал, что публикации о том, что власти Китая якобы обсуждают свое участие в миротворческой миссии на Украине, являются ложью и "полностью не соответствует действительности".

6 августа министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что возобновление переговоров Москвы и Киева в Стамбуле ознаменовало решающий этап урегулирования украинского кризиса. Пекин поприветствовал этот "важный шаг вперед", напомнив, что последовательно выступает за урегулирование разногласий дипломатическим путем.