Лолита Милявская расплакалась после выступления на "Новой волне"

В Казани активно идет конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Помимо участников, на сцену выходят уже известные артисты, которые каждый день представляют разные номера на ту или иную тему. Ведущие вечера также меняются. Например, если в первый день работы фестиваля на сцене представляли гостей Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, то теперь их сменили Александра Ребенок и Сергей Бурунов.

Меж тем на фестивале выступила Лолита Милявская. Популярная исполнительница предстала перед зрителями в элегантном красном кимоно, со стильным макияжем и озорной прической. Певица под аккомпанемент одного рояля пронзительно исполнила композицию "Раневская". Несмотря на то, что в конце номера зал встал и взорвался аплодисментами, самой Лолите настолько не понравилось выступление, что она расплакалась. Утирая слезы, певица сообщила, что "сфальшивила".

Об этом сообщила сама Милявская, опубликовав видео в официальном телеграм-канале. Артистка даже употребила крепкое словечко, давая понять, насколько сильно она расстроена выступлением. Однако в Сети многочисленные поклонники поспешили успокоить Лолиту, попытавшись убедить ее, что в каждом слове трогательной песни не было и грамма фальши.