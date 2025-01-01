Задержанного по делу о миллиардном хищении Базарова этапируют в Москву

Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по делу о хищении 1 миллиарда рублей.

Задержание чиновника связано со строительством оборонительных сооружений под Белгородом. Ранее Базаров занимал должность замгубернатора Белгородской области по строительству. В феврале 2025 года его перевели в Курскую область.

"Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!" - подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн, комментируя задержание своего зама.

В рамках уголовного дела о хищении государственных средств в крупном размере Базарова этапируют в Москву, сообщил источник ТАСС. В столице с ним проведут следственные действия и изберут меру пресечения. Следственный комитет пока никак не комментировал задержание Базарова.

О задержании временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова стало известно утром 25 августа.

В Белгородской и Курской областях расследуют уголовные дела о хищениях, допущенных при строительстве линии обороны на границе с Украиной. В частности, задержаны вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.