Поиски российского пловца продолжаются в Турции

В Турции продолжают поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор.

Профессиональный спортсмен и тренер стартовал одним из первых, но до финиша так и не добрался. В ежегодных соревнованиях на дистанцию шесть с половиной километров приняли участие более двух с половиной тысяч человек, в том числе почти полсотни россиян. По данным очевидцев, последний раз Свечникова видели посередине пролива.

Отмечается, что в этом году течение было сильнее, чем обычно. Поиски ведет береговая охрана. В то время как в полиции Стамбула согласились принять заявление лишь через 24 часа после исчезновения мужчины.