Восстановление отношений между Россией и Европой вполне возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер не будет прежним. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, выступая на Парламентской конференции Балтийского моря.

Как отметил финский политик, говорить о возобновлении диалога и постепенном восстановлении отношений Европы и России "в той или иной форме" можно будет лишь по завершении боевых действий на Украине.

Однако, убежден Стубб, которого цитирует ТАСС, "новые отношения будут сильно отличаться" от того, что имелось до начала российской спецоперации, поскольку "мы не можем повернуть ход истории вспять".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наше государство готово возобновить диалог с Европой, когда завершится ее период "международного оборзения". Дипломат отметил, что пусть европейцы после осознания собственных ошибок "приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов".

Глава государства Владимир Путин заявлял, что для России нет недружественных стран — есть недружественные элиты в отдельных государствах. При этом для России самым важным является собственный суверенитет, а Европа на сегодняшний день его лишена.