В Госдуму внесут поправки о ежегодной выплате на детей к 1 сентября

Госдуме вновь предложат рассмотреть поправки, устанавливающие ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября для приобретения школьных принадлежностей.

Автором законодательной инициативы выступает лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он подчеркнул, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета.

Парламентарий предлагает выплачивать на каждого школьника в возрасте от шести до 18 лет по 28,7 тысячи рублей, студентам вузов и техникумов – от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей, детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей.

Кроме того, по задумке Миронова, ежегодная выплата на одного ребенка-инвалида в возрасте от шести до 23 лет должна составлять 50,2 тысячи рублей, а затем, до наступления 28-летнего возраста, он предлагает выплачивать по 21,5 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил распространить на все регионы России выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября. Парламентарий заявил, что доступ к помощи нужно привязывать "к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе".

Также в Государственной думе предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам выходной день 1 сентября, если у работников имеются дети. Отказ в предоставлении выходного в День знаний хотят считать нарушением трудовых норм.