Кейт Миддлтон теперь блондинка: вот что стоит за сенсационным преображением принцессы

На днях Кейт Миддлтон заметили по дороге в церковь в Шотландии вместе с другими членами королевской семьи. Принцесса Уэльская сидела в автомобиле, который вел принц Уильям, на заднем сиденье расположились их дети: сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта.

Воскресную службу в церкви Crathie Kirk, куда направлялась семья, посетили также король Великобритании Карл III и королева Камилла, а также принцесса Анна с мужем.

Однако все внимание СМИ привлекла именно Кейт Миддлтон. Дело в том, что впервые за долгие годы Кэтрин сменила цвет волос. Теперь она стала блондинкой.

Не секрет, что Кейт седая, и, чтобы скрыть седину, регулярно красила волосы. Обычно она предпочитала свой натуральный оттенок, лишь изредка меняя тон на более коричневый или рыжий. Но теперь принцесса Уэльская решилась на радикальную перемену.

В Сети пользователи уже бурно отреагировали на преображение Миддлтон. Судя по комментариям, большинство сошлось во мнении, что столь светлый оттенок категорически не идет Кейт, делая ее "простушкой". Интернет-пользователи считают, что более темный цвет придавал Кэтрин стиль и благородство, делал ее внешность "дороже".

Британский психолог Кэролин Мейр прокомментировала метаморфозу, случившуюся с внешностью супруги принца Уильяма. Она предположила, что, возможно, Кейт хочет чувствовать себя "ярче и энергичнее", и отметила, что волосы — это часть нашей личности.

"Волосы — наша главная гордость и символ здоровья и женственности. Возможно, Кейт захочет начать жизнь заново и взглянуть на нее более оптимистично", - высказалась Мейр для Fox News.