Тренер предположил, что могло произойти с исчезнувшим в Босфоре пловцом

В Турции во время заплыва через пролив Босфор пропал 29-летний пловец и кандидат в мастера спорта из Москвы Николай Свечников.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, Свечников стартовал 24 августа вместе со всеми участниками заплыва, но через 500 метров после его потеряли из виду. Ожидалось, что он финиширует около 14:00, но этого не произошло.

В заплыве принимали участие свыше 2,8 тысячи пловцов. Николай Свечников стал единственным спортсменом, не сумевшим финишировать. Искать спортсмена начали только спустя 12 часов.

Российское консульство готовит запрос в турецкие компетентные органы, передает РИА Новости. Поиски пловца продолжаются.

Что произошло со Свечниковым, в настоящий момент выясняется. Не исключено, что причинами исчезновения могли стать столкновение с другими участниками, непреднамеренный удар в болевую точку или внезапные проблемы со здоровьем.

"Это контактный вид спорта. Произойти могло все, что угодно", – сообщил РЕН бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде, чемпион мира и Европы Алексей Акатьев.

Заплыв через Босфор проводится Национальным олимпийским комитетом Турции уже 37 лет. Дистанция – 6,5 километров.